Vodafone meldet fast 1 Million neue Gigabit-Anschlüsse an

Freitag, 15. Mai. 2020

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen können über das Kabelnetzwerk von Vodafone rund 960.000 Anschlüsse mit 1 Gbit/s angeboten werden.

Wie der in Düsseldorfer ansässige Konzern Vodafone mitteilte, können ab sofort bundesweit 18,7 Millionen Haushalte mit der theoretischen Bandbreite von 1 Gbit/s angebunden werden.

Mit dem DOCSIS-3.1-Standard rüstet Vodafone das komplette Kabelnetzwerk für höhere Internetgeschwindigkeiten nach, aktuell kann Vodafone bereits mehr als 18,7 Millionen Haushalte eine besonders schnelle Internetanbindung von 1 Gbit/s anbieten. Im Laufe des Jahres sollen in NRW die Anzahl der möglichen 1-Gbit/s-Anschlüsse von 3,9 auf 5,2 Millionen Haushalte ansteigen, in Baden-Württemberg ist eine Erhöhung von 2,7 auf 3,4 Millionen Haushalte geplant und in Hessen sollen es bis zu zwei Millionen Haushalte bis zum Ende des Jahres werden.

Wer Interesse an einem schnellen 1-Gbit/s-Anschluss von Vodafone hat, kann direkt auf der Webseite des Anbieters einen Verfügbarkeitscheck machen. Derzeit bietet Vodafone den 1-Gbit/s-Vertrag für 49,99 Euro im Monat mit einem zusätzlichen Rabatt von 20 Euro in den ersten sechs Monaten mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren an.