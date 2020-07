AMD: Neues Bundle der CPUs mit Assassin's Creed Valhalla

AMD und Ubisoft haben das nächste Prozessoren-Bundle angekündigt. Beim Erwerb einer qualifizierten Ryzen-7- oder Ryzen-9-CPU erhalten die Käufer das PC-Videospiel 'Assassin's Creed: Valhalla' kostenlos dazu.

Wie üblich gilt das Bundle nur bei teilnehmenden Händlern. Da AMD und Ubisoft die Aktion erst jetzt gestartet haben, ist davon auszugehen, dass weiter Händler in den nächsten Wochen folgen werden, bislang ist nur MiFcom als offizieller Partner der Aktion in Deutschland gelistet. Da 'Assassin's Creed: Valhalla' erst am 17. November 2020 in den Handel kommt, kann davon ausgegangen werden, dass die Aktion über einen längeren Zeitraum angelegt ist.

Qualifiziert für die Aktion sind allerdings nur die leistungsstarken Prozessoren ab dem Ryzen 7 3700X, welcher mit einem Verkaufspreis von rund 285 Euro derzeit die günstigste Variante für das Bundle darstellt.

Liste aller für das Bundle qualifizierten AMD-CPUs: