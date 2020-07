Samsung mit Qualitätsproblemen bei dem G9-Monitor

Eigentlich sollte der Odyssey G9 C49G95T am 15. Juli 2020 auf den Markt kommen und mit einer Preisempfehlung von 1.730 Euro zu den teuersten Gaming-Monitoren auf dem Markt zählen.

Samsung hat mit der Auslieferung des Odyssey G9 C49G95T allerdings noch gar nicht begonnen, weil eine kurzfristige Anpassung des Produktionsprozesses nun zu einer erneuten Qualitätsprüfung führte und dies zu einer verzögerten Verfügbarkeit.

Das 49 Zoll große VA-Panel des Odyssey G9 C49G95T wird im 32:9-Format mit 5.120 x 1.440 Pixeln befeuert. Der Monitor soll mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz aufwarten und adaptive Sync sowohl mit AMD FreeSync als auch G-Sync kompatibel sein. Die maximale Helligkeit des Monitors soll bei zu 1.000 cd/m² bei HDR-Inhalten liegen, was dem VESA DisplayHDR 1000 entspricht.

Das Problem bei der Qualitätsprobleme könnten mit der Hintergrundbeleuchtung in Verbindung stehen. Einige in den USA bereits ausgelieferten Modelle zeigten einen sichtbaren Spalt zwischen Panel und Display-Rahmen, was als sehr störend empfunden wurde.

Wann genau die Qualitätskontrolle abgeschlossen ist, hat Samsung noch nicht beantwortet.