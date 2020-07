Bedingt durch die Corona-Krise und der schwächelnden Wirtschaft suchen wohl immer mehr Anleger verschiedenste Möglichkeiten, um mit ihrem Geld zu spekulieren. Ein neuer Mining-Boom könnte noch in diesem Herbst für einen Preisanstieg bei den High-End-Grafikkarten sorgen.

Nach einem stärkeren Kurseinbruch von den digitalen Währungen am Anfang des Jahres, könnten die Preise für Bitcoin, Ethereum und Co. im Herbst wieder steigen. Mit steigenden Kursen der Währungen könnte sich auch das Mining wieder lohnen, was wie Ende 2017 zu einer Verknappung der High-End-Grafikkarten und effektiven Mining-Hardware führen könnte. Je nach Szenario könnten die Preise der RTX-3000-Grafikkarten im Herbst deutlich höher ausfallen, als die aktuellen Preise für die Grafikkarten der RTX-2000-Serie von Nvidia.