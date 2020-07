Der elektronische Personalausweis soll noch in diesem Jahr über das Smartphone verfügbar werden. Der Dienst wurde in Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), der Bundesdruckerei (bdr) und der Deutschen Telekom Security GmbH entwickelt.

Die mobile eID-Lösung für Deutschland wird zum Start allerdings nur mit sehr wenigen Smartphones kompatibel sein. Samsung hat bereits angekündigt, dass das Galaxy S20 die erforderlichen Schutzmaßnahmen erfüllt und künftig digitale Dokumente, wie den elektronischen Personalausweis zur Verfügung stellen kann.

Neben einer dafür vorgesehen App ist ein kompatibles Smartphone sowie ein NFC-fähiger Personalausweis nötig. Darüber hinaus ist es denkbar, dass noch weitere Dokumente wie der Führerschein, Krankenversicherungskarte, Sozialversicherungsausweis in Zukunft in einer App aufbewahrt werden können.