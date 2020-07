Apple iPhone 12: Vorstellung am 8. September geplant?

Auf einem größeren Event wird das kommende iPhone 12 von Apple wohl Anfang September 2020 vorgestellt. Bedingt durch die Pandemie COVID-19 könnte es beim Release des Smartphones allerdings zu Engpässen kommen.

Am 8. oder 9. September 2020 soll der Startschuss für das neue iPhone 12 von Apple fallen. Das Unternehmen aus Cupertino will an dem eigentlichen Release-Termin des neuesten Modells Anfang September festhalten, wenn auch die Vorstellung nicht in der ersten Woche des Monats erfolgen wird.

Neben dem iPhone 12 wird noch weitere Hardware von Apple zu dem Event erwartet. Neben einer neuen Apple Watch, könnte das Unternehmen auch eine Neuauflage des iPad Air und das iPad 8 präsentieren.

Wann das neue iPhone 12 allerdings in den Handel kommen wird, kann noch nicht abgesehen werden. Aktuell wird spekuliert, dass Apple erst Ende September die ersten Modelle ausliefern wird und das Top-Modell der iPhone-12-Serie wohl erst im Oktober oder gar November anbieten kann.