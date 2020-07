In Indonesien hat Realme das C15-Smartphone mit einem besonders großen Akku mit 6.000 mAh Kapazität vorgestellt.

Das neue C15 von dem Hersteller Realme gehört mit einem Helio-G35-SoC von MediaTek und drei bis vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 64 bis 128 Gigabyte Datenspeicher zu der günstigen Mittelklasse oder gar dem Einsteigersegment der neuen Smartphones.

Das Smartphone kann auf ein 6,5 Zoll großes HD+-Display mit kleiner Notch für eine 8-MP-Selfiekamera zurückgreifen. Auf der Rückseite befinden sich vier Kameras mit insgesamt 25-MP-Auflösung.

Als absolutes Highlight des Realme C15 wird der 6.000 mAh große Akku mit Quick-Charge-Technologie für einen Ladestrom mit bis zu 18 Watt genannt. Das Releme C15 wird in Indonesien in den Farben "Seagull Silver" sowie "Marine Blue" zu Preisen ab rund 2.000.000 IDR (117 Euro) in den Handel kommen.