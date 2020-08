Telekom: Mehr Glasfaseranschlüsse in Gewerbegebieten

Mit schnellen Internetanschlüssen von bis zu 1 Gbit/s soll bald rund 17.000 Unternehmen in 67 Kommunen profitieren.

Die Deutsche Telekom will die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben und dafür vor allem Glasfaseranschlüsse mit symmetrischen 1 Gbit/s vorantreiben. Damit soll sichergestellt werden, dass die flächendeckende Breitband-Versorgung mit schnellem Internet in vielen Gewerbegebieten zur Verfügung steht.

Mit dem Trenching-Verfahren will die Telekom vor allen zeitsparend in vielen Regionen nachhaltig und kosteneffizient das schnelle Internet realisieren. Mit kürzeren Bauzeiten werden zudem die Nerven der Anwohner nicht übermäßig belastet.

Die Deutsche Telekom investiert jedes Jahr rund fünf Milliarden Euro in die Infrastruktur des eigenen Netzes und bietet mit rund 500.000 Kilometern das derzeit größte Glasfasernetz in Europa an. In dem vergangenen Jahr wurden rund 60.000 neue Kilometer Glasfaserkabel verbaut.