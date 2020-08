Für die Champions League Saison 2021/2022 konnte sich der Streaming-Anbieter DAZN fast alle Rechte der UEFA Champions League sichern.

Das Streaming-Angebot der Champions League teilt sich ab 2021 in das Angebot von DAZN und einem Top-Spiel am Dienstag, welches exklusiv von Amazon gestreamt wird. In welchem Rahmen das Spiel bei Amazon gezeigt wird, kann dabei noch nicht beantwortet werden oder ob das CL-Spiel in der Prime-Mitgliedschaft bereits enthalten sein wird.

Der PayTV-Anbieter Sky hat keinerlei Rechte für die Champions League 2021/2022 erworben. Der PayTV-Anbieter hat sich bereits dafür ausgesprochen, künftig den Fokus auf die 1. und 2. Bundesliga zu setzen. Das ZDF wird höchstwahrscheinlich das Finale der Champions-League im Free-TV übertragen.