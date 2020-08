Noblechairs HERO DOOM Edition ab sofort bei Caseking

Montag, 10. Aug. 2020 15:08 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

In Kooperation mit der Gaming-Schmiede und Publisher Bethesda Softworks hat Noblechairs einige Modelle der HERO-Serie in bekannten Gaming-Designs vorgestellt.

Das neueste Modelle von Noblechairs stellt der HERO in der DOOM Edition dar. Der in Schwarz und Rot gehaltene Stuhl trägt nicht nur das DOOM-Logo, sondern ist als "Rip and Tear"-Varianten auch mit dämonischen Zeichen übersät.

Wie alle aktuellen Stühle der Noblechairs HERO-Serie kann auch das Modell der DOOM-Edition mit einer einstellbaren Lordosenstütze sowie Kopfstütze aus Memory Foam aufwarten. Der Gaming-Stuhl ist für Personen mit maximal 150 Kilogramm zugelassen und der Bezug ist aus PU-Kunstleder. Die 4D-Armlehnen können nach Belieben eingestellt und angepasst werden.

Angeboten wird der Noblechairs HERO DOOM Edition über den Online-Händler Caseking für 419,90 Euro. Der Stuhl soll in rund einer Woche am 17. August 2020 lieferbar werden.