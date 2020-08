Intel Alder Lake mit DDR5-Unterstützung?

Mit der Alder-Lake-S-Generation will Intel nicht nur die Vereinigung von unterschiedlichen CPU-Kernen auf einem Die vollziehen, sondern könnten zudem auch die erstmals den DDR5-Standard mit einer Consumer-CPU unterstützen.

Die Alder-Lake-CPUs von Intel werden als Nachfolger der Rocket-Lake-Generation erwartet, welche es bislang noch nicht auf den Markt geschafft hat. Einem unbestätigten Gerücht zufolge wird Intel mit den Prozessoren gleich mehrere Neuerungen einführen. Neben RAM mit dem DDR4-Standard könnten die CPUs erstmals auch mit neueren DDR5-Riegeln umgehen.

Intel hat die Meldung nicht kommentiert und derzeit ist nicht ganz klar, wann die Alder-Lake-CPUs überhaupt auf den Markt kommen werden, allerdings dürfte Intel daran gelegen sein, so viele Neuerungen wie möglich in die eigenen CPUs zu stecken um den aktuellen Rückstand bei der Fertigung in Vergleich zu den AMD-CPUs wieder wettmachen zu können.