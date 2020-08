Die Gamescom 2020 wird in diesem Jahr erstmals al eine rein digitale Messe veranstaltet und erhält von vielen Firmen der Branche zusätzliche Unterstützung.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kann die Gamescom in diesem Jahr nicht wie geplant in Köln als Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Messe für Computer- und Videospiele wird deshalb ausschließlich digital stattfinden.

Bereits in zwei Wochen am 27. bis 30. August wird die Gamescom 202 in digitaler Form veranstaltet. Die Onlinemesse erwartet trotz der Umstrukturierung ein großes Publikum. Um alle Interessenten ansprechend zu können, werden die Veranstalter der Gamescom von YouTube, TikTok, Twitch und Steam unterstützt.

Darüber hinaus haben bereits einige Publisher und Influencer angekündigt sich an der Messe zu beteiligen und mit verschiedenen Shows, das Event zu unterstützen. Steam wird als größte Gaming-Plattform der Welt zudem mit verschiedenen Aktionen und Rabatten aufwarten und auch neue spielbare Demos bereithalten.