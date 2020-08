Xiaomi Mi TV Lux: Smart-TV mit transparentem Display

Mit einem neuen Designkonzept könnte Xiaomi das Bild kommender Smart-TVs revolutionieren. Mit einem Preis von umgerechnet rund 6.100 Euro dürfte die Zielgruppe vorerst allerdings etwas kleiner ausfallen.

Das neue Mi TV Lux Transparent Edition soll bereits am 16. August 2020 in China in den Handel kommen. Mit einem Preis von 50.000 Yuan, umgerechnet 6.100 Euro, dürfte der 55 Zoll große Smart-TV allerdings zu den teuersten Modellen auf dem Markt zählen.

Abzuwarten bleibt, ob das Bild des TVs durch die Transparenz leidet. Die technischen Daten lesen sich mit OLED-Panel, 120 Hz Bildwiederholungsfrequenz, DCI-P3-Farbraumadeckung und 4K-Auflösung sowie einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde sehr gut. Betrieben wird das Smart-TV mit einer Variante von Android-TV.

Konkrete Angaben, ob der Mi TV Lux Transparent Edition auch in anderen Regionen der Welt verkauft wird, fehlen bislang.