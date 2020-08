Mit der neuesten Version des Chrome-Browsers haben die Entwickler einen neuen Phishing-Schutz integriert.

In der Adressleiste des Browsers wird künftig nicht mehr die komplette URL, sondern lediglich der Domain-Namen angezeigt, was einen zusätzlichen Schutz vor Phishing-Angriffen bieten soll. Auf einen Blick kann der Anwender so sehen, ob es sich wirklich um die wirkliche Banking-Webseite oder um eine Betrugswebseite handelt. Mit einem einfachen Rechtklick auf die URL, kann allerdings auch die vorherige, komplette Anzeige wiederhergestellt und auch dauerhaft eingeblendet werden.

Freigeschaltet ist die Funktion allerdings vorerst nur in dem Developer-Channel des Chrome-Browsers. Der offizielle Build von Google Chrome wird noch mit Versionsnummer 84 ausgegeben und erst ab Version 86 soll die Funktion standardmäßig zur Verfügung stehen.