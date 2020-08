Kioxia Exceria: Neue microSD- und SD-Speicherkarten

Dienstag, 18. Aug. 2020 18:45 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Exceria-Speicherkarten von Kioxia (ehemals Toshiba Memory Europe) werden mit unterschiedlichen Speicherplatzkonfigurationen bis hin zu einem Terabyte angeboten.

Die microSD-Karten der Exceria-Serie teilt sich noch einmal in die drei Kategorien Exceria, Exceria Plus und Exceria High Endurance und bei den SD-Karten in die Kategorien Exceria, Exceria Plus und Exceria Pro.

Die Speicherkarten setzen alle auf die neuesten BiCS-Flash-3D-NAND-Speicher von Kioxia und sind für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert. Die Exceria High Endurance microSD-Karten sollen besonders gut für die Aufnahme von FullHD-Material geeignet und speziell für Dashcams und Überwachungskameras konzipiert worden sein. Die Exceria-Pro-Serie der SD-Karten liefert die volle Unterstützung von 8K-Videoaufnahmen mir V90, UHS Speed Class U3, SD Speed Class C10.