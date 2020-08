Lian Li UNI FAN SL120: Neues Schnellverbindungssystem für Lüfter

Mittwoch, 19. Aug. 2020 15:43 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue UNI FAN SL120 Verbindungssystem von Lian Li soll die Anzahl an Lüfter-Kabeln in einem PC reduzieren können und gleichzeitig eine ansprechende, aufeinander abgestimmte Beleuchtung bieten.

Zum Start der neuen UNI FAN SL120 bietet Lian Li spezielle 120-mm-Lüfter mit PMW-Signal an. Die Lüfter können dabei wie im Daisy-Chaining-Stil untereinander verknüpft werden, sodass nicht jeder Lüfter einzeln an ein Mainboard angeschlossen werden muss. Dies hat nicht nur den Vorteil, dass deutlich mehr Lüfter als Anschlüsse in einem PC verbaut werden können, dank der hauseigenen L-Software, können die Lüfter auch alle separat angesprochen und eingestellt werden.

Dies gilt sowohl für die Geschwindigkeit als auch für die 32 adressieren RGB-LEDs der Beleuchtung des Rahmens. Voreinstellt bietet Lian Li fünf Geschwindigkeitsprofile und 14 Lichteffekte für die SL120-Lüfter der UNI-FAN-Serie an.

Die Lüfter selbst arbeiten mit 800 bis 1.900 Umdrehungen pro Minute und sind mit der fluiddynamischen Lagertechnologie ausgestattet. Angeboten werden die neuen Lüfter in Weiß oder Schwarz für 24,99 Euro pro Stück. Die unverbindliche Preisempfehlung eines 3er-Packs liegt bei 79,99 Euro inklusive einer zusätzlichen Lüftersteuerung.