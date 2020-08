In der Korean National Radio Research Agency sind neue Eintragungen von Nvidia aufgetaucht, welches ein Ampere-Board der Founders-Edition sein könnte.

Mit der etwas unspektakulären Kennung PG133A wurde in der Korean National Radio Research Agency ein neues Board von Nvidia registriert.

Für die Grafikkarten der Ampere-Generation hat Nvidia in Sündkorea eine Eintragung bei der RRA veranlasst, was als eine letzte Pflichtkür vor der Markteinführung angesehen wird. Als Herzstück des PG133-Boards wird eine GA102-GPU erwartet, ein ebenfalls registriertes Board PG132 könnte als Quadro-Grafikkarte in abgewandelter Form herhalten.

Darüber hinaus hat auch AMD neue Boards bei der RRA eingetragen. Das neue D343-Board tauchte zeitgleich mit der XGMI-Bridge auf, was darauf schließen lässt, dass AMD neue Radeon-Instinct-Produkte für den professionellen Bereich plant. Als möglicher Einsatzzweck des Boards könnte allerdings auch ein Custom-System für Supercomputer geplant sein.