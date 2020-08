Freitag, 21. Aug. 2020 11:52 - [ar]

Die neue Smart Clock gehört als Zubehör der Echo-Familie an und bietet dementsprechend die volle Integration von der Alexa-Sprachassistentin. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Amazon Echo Flex.

Die Uhr selbst nutzt den USB-Port des Echo-Flex und setzt dementsprechend eine Standard-Wandsteckdose voraus. Über den USB-Anschluss kann nicht nur das Smartphone aufgeladen werden, sondern auch kompatible Smart-Geräte wie ein Nachtlicht oder ein Bewegungsmelder angeschlossen werden.

Die Anzeige der Uhr kann in der Alexa-App über den Third-Reality-Skill eingestellt werden. Angeboten wird die Smart Clock allerdings nicht direkt von Amazon, sondern von Third Reality, das Gerät wird als "Made for Amazon" angegeben.

Der Preis der Smart Clock liegt bei 19,99 Euro, zusätzlich wird ein Echo Flex für 29,23 Euro bei Amazon angeboten.