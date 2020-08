GOG: Serious Sam: The First Encounter vorrübergehend kostenlos

Die Gaming-Plattform GOG verschenkt derzeit 'Serious Sam: The First Encounter'.

Der fast 20 Jahre alte Shooter 'Serious Sam: The First Encounter' wird derzeit über die Spieleplattform von CD Projekt Red ohne Kopierschutz oder Launcher-Anbindung verschenkt.

Im Harvest Sale von GOG werden eine große Auswahl an Spielen aktuelle für einen deutlich reduzierten Preis angeboten, passend zu der Aktion wird mit 'Serious Sam: The First Encounter' ein Klassiker sogar verschenkt.

Mit einem Metascore von 87 von 100 möglichen Punkten dürfte 'Serious Sam: The First Encounter' auch heutzutage noch den ein oder anderen Fan der Serie begeistern. Veröffentlicht wurde der Klassiker bereits am 30. November 2001 und nimmt mit 310 Megabyte nicht sonderlich viel Speicherplatz an. Das Angebot ist direkt über die Startseite von GOG.com erhältlich.

Der Grund für das "Giveaway" ist der große Harvest Sale von GOG, welcher bekannte Titel wie die 'Baldur's Gate'-Serie oder 'Divinity' zu reduzierten Preisen anbietet.