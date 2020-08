be quiet! Dark Power Pro 12 kommt mit volldigitalem Design und neuer Optik

Dienstag, 25. Aug. 2020 12:01 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Dark Power Pro 12 von be quiet! steht in den Startlöchern und liefert ein volldigitales Netzteil mit herausragender Leistung und Stabilität bei 80-PLUS-Titanium Effizienz. Und auch die Optik ist komplett neu!

Die neue Highend-Serie von be quiet! wartet mit der höchsten Effizienzklasse 80 PLUS Titanium auf und setzt dabei auf eine komplett digitale Regulierung von PFC, LLC und 12V/SR sowie fortschrittlicher Full-Bridge-Topologie.

Das neue patentierte, rahmenloses Lüfterkonzept sorgt, geschützt von einem Mesh-Gitter, für nahezu unhörbare Kühlung. Über den Overclocking-Key lassen sich, wie von den vorherigen Dark Power Pro Modellen bekannt, sechs 12V-Schienen bei Bedarf zu einer einzelnen Rail mit hoher Stromabgabe zusammenführen. So können Prozessor oder Grafikkarte optimal übertaktet werden ohne ein Abschalten des PCs wegen Überlast einzelner Rails zu riskieren. Die hochwertigen Spezifikationen kombiniert be quiet! mit einzeln ummantelten, komplett modularen Kabeln in einem komplett neu designten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Damit ist das neue Dark Power Pro 12 nicht nur technisch sondern auch optisch eine komplett neue Generation.

Titanium-Effizienz und digitale Regulierung

Das Dark Power Pro 12 erreicht Effizienzwerte von bis zu 94,9 Prozent mit 80-PLUS-Titanium-Zertifizierung. Der sehr hohe Wirkungsgrad wird durch die Implementierung einer volldigitalen Steuerung der leistungsstarken „Full Bridge + LLC + SR + DC/DC“-Topologie erzielt, was in niedrigerem Ripple-Noise sowie hervorragender Leistungsregelung resultiert - besonders im Vergleich zu analogen oder teildigitalen Lösungen, die lediglich über eine digitale Leistungsfaktorkorrektur verfügen.

Das Dark Power Pro 12 verwendet ausschließlich erstklassige Komponenten und vermeidet dadurch Spulenfiepen und andere unerwünschte Geräuschentwicklungen, die häufig durch die extremen Laständerungen moderner Grafikkarten verursacht werden. Nicht zuletzt erlauben langlebige, japanische 105°C-Kondensatoren maximale Zuverlässigkeit.

Patentierter Silent Wings-Lüfter für starken Luftfluss und nahezu unhörbaren Betrieb

Um sicherzustellen, dass die High-End-Komponenten des Dark Power Pro 12 selbst unter extremer Last angemessen gekühlt werden, hat be quiet! eine innovative Methode zur Integrierung seines preisgekrönten Silent Wings-Lüfters entwickelt. Das Ergebnis ist ein patentierter, rahmenloser Lüfter direkt unter einem Mesh-Gitter, eingebettet in einen trichterförmigen Lufteinlass, um die bestmögliche Luftzirkulation und Kühlung zu erreichen. Der Lüfter verfügt über eine niedrige Anlaufdrehzahl und läuft annähernd lautlos. Durch die geringe Drehzahl wird zusätzliche Belastung der Lüfter-Komponenten vermieden, die in semi-passiven Lösungen oft durch stetes Anlaufen und Anhalten der Rotoren entsteht.

Umfangreiche Feature-Liste

Einige der beliebtesten Features des Dark Power Pro 11 sind auch in der neuen Generation des Flaggschiffes von be quiet! vertreten. So wird hier ebenfalls ein Overclocking-Key mitgeliefert, über den Nutzer auf Knopfdruck vom Multi-Rail-Betrieb in den Single-Rail-Modus wechseln können. Dadurch wird die Stabilität des Netzteils unter extremen Overclocking-Bedingungen erhöht. Weiterhin hat be quiet! passend zu den erstklassigen Komponenten im Inneren des Dark Power Pro 12 ein entsprechend hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium entworfen, das die hohe Qualität des Netzteils auch äußerlich widerspiegelt. Zusätzlich unterstreichen die beiliegenden, einzeln ummantelten und vollmodularen Kabel mit passenden Kabelkämmen die Premium-Ästhetik des Produkts. Dank der hohen Qualität der Bauteile und des brandneuen Lüfter-Designs gewährt be quiet! 10 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Darüber hinaus profitieren Kunden in Deutschland vom be quiet! Express-Austausch-Service innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf.

Um die Kompatibilität zwischen der Dark Power Pro 12-Serie und den hochwertigen Gehäusen von be quiet! (Dark Base 900, Dark Base Pro 900, Dark Base Pro 900 rev. 2) zu gewährleisten, kann ein Montagerahmen zum direkten Anschluss eines C19-Hochleistungssteckers an das Netzteil über den Kundendienst von be quiet! bezogen werden. Käufer eines der aufgeführten Gehäuse und des Dark Power Pro 12-Netzteils können diesen Rahmen kostenlos anfordern.

Das Dark Power Pro 12 ist ab 8. September 2020 im Handel erhältlich zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro (1500W) oder 389 Euro (1200W).