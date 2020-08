Mittwoch, 26. Aug. 2020 15:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Racing Z490A-Silver und das Racing Z490T-Silver sind in Schwarz in Weiß gehalten, was sich nicht nur an den Kühlern erkennen lässt, sondern sich über das komplette PCB als Designelement zieht.

Ausgestattet mit dem Z490-Chipsatz und dem neuesten Sockel LGA 1200 sind die Mainboards für die neuesten Intel-Prozessoren der zehnten Core-i-Generation gerüstet. Während das Racing Z490A-Silver als Standard-ATX-Modell mit zwei PCI-Express-x16-Slots aufwarten kann und drei M.2-Ports besitzt, muss das Racing Z490T-Silver als ITX-Variante mit nur einem PCI-Express-Slot auskommen und ist nur mit einem M.2-Port für einen Wi-Fi- und Bluetooth-Karte ausgerüstet.

Beide Mainboards sind grundsätzlich zum Übertakten geeignet und unterstützen bereits nativ DDR4-Speicher mit bis zu 4.400 MHz.