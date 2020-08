Samsung wird das kommende, faltbare Smartphone bereits zum Release in Europa günstiger anbieten als in den USA.

Mit dem Galaxy Z Fold 2 5G will Samsung den Durchbruch für die neuen Bildschirmtechnologie der faltbaren Smartphones ebnen.

Das Unternehmen Samsung wird das Galaxy Z2 Fold 2 5G in Deutschland wohl für unter 2.000 Euro anbieten und damit günstiger Positionieren als in den USA. In Deutschland könnte das Smartphone mit 1.949 Euro dank der aktuellen leicht reduzierten Mehrwertsteuer günstiger ausfallen, als in anderen europäischen Ländern, wo es für 1.999 Euro den Besitzer wechseln soll.

Als Release-Termin für das Galaxy Z Fold 2 5G wird der September spekuliert, offiziell hat Samsung allerdings noch keinerlei Informationen zu der Preisgestaltung des Smartphones in Europa gemacht.

Das Smartphone soll allerdings nicht wie der Vorgänger in einem Paket mit dem Galxy-Buds angeboten werden, sondern als Standalone-Variante.