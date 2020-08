Wie der oftmals gut informierte Twitter-Nutzer in Nvidia-Angelegenheiten "kopite7kimi" erfahren haben will, schafft die kommende Ampere-Grafikkarte von Nvidia bis zu 10.000 Punkte in dem 3DMark Timespy Extreme.

Sollten sich die Behauptungen bewahrheiten, dürfte die neue GeForce RTX 3090 wohl mehr als 45 Prozent schneller als die GeForce RTX 2080Ti werden. Die GeForce RTX 3080 soll auf bis zu 8.500 Punkte kommen. Eine GeForce RTX 2080Ti erreicht im Schnitt 6.300 Punkte, allerdings werden bei den neuen Grafikkarten der RTX-3000-Serie keinerlei Taktangaben oder verwendete Prozessoren genannt.

Die Punkte beziehen sich deshalb auch nur auf den 3DMark Timespy Extreme, welcher etwas unabhängiger von der verwendeten CPU getestet und damit besser eingestuft werden kann.