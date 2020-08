Die technischen Details der PlayStation 5 sind bislang nur zum Teil bekannt. Während das Unternehmen bereits einen Prozessor mit acht Kernen und eine Grafikkarte von AMD bestätigte, wurde bislang noch keine Details über die Funktechnologien der Konsole genannt.

Wie aus einem Dokument der Zulassungsbehörde FCC hervorgeht, wird die PlayStation 5 aber mit Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 aufwarten können. Dabei soll die Konsole bis zu neun Clients in einem 20-MHz-Kanal oder bis zu 74 Clients in einem 160-MHz-Kanal ansteuern können. Die Latenz der WLANs dürfte im Vergleich zu den älteren Standards deutlich höher ausfallen, wenn die Konsole an einen entsprechenden Router mit WLAN-AX-Standard funken kann.

Mit dem Bluetooth-5.1-Standard sollte es zudem möglich seine verschiedenen Zusatzgeräte wie etwa Headsets mit der Konsole zu verbinden.