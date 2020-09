NVIDIA Geforce RTX 3000 Special Event im Livestream - Alles zur neuen Geforce RTX 3090, 3080

Dienstag, 01. Sep. 2020 15:51 - [rj]

Wie bei jedem neuen GeForce Launch brodelt die Gerüchteküche. Heute um 18 Uhr hat das ein Ende und "Die Lederjacke" Jensen Huang, CEO bei Nvidia wird persönlich die neue Grafikkarten-Generation vorstellen. Die Spezifikationen der Karten wurden ja bereits geleaked und so darf man davon ausgehen dass im Stream die neuen Modelle Geforce RTX 3090, 3080 und 3070 mit der neuen Ampere GPU präsentiert werden.

Da die meisten Informationen schon bekannt sind, dürfte vor allem die Performance und der Preis im Mittelpunkt des Interesses stehen. Bei Ersteren darf man vermutlich wieder die üblichen selektierten Benchmarks erwarten, die das Produkt im bestmöglichen - aber oft wenig realistischen - Look erscheinen lassen. So bleibt am Ende vor allem der Preis, auf den die VGA-Fans gespannt wartet.

Den Livestream könnt ihr direkt über den Nvidia-Kanal bei Twitch verfolgen.