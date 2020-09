MSI Modelle der GeForce RTX 3000 Serie - Erste Bilder und Livestream

Dienstag, 01. Sep. 2020 22:28 - [rj]

Basierend auf der NVIDIA Ampere-Architektur, die eine bis zu 1,9-fache Leistungssteigerung pro Watt gegenüber der Vorgängergeneration liefern soll, bietet die RTX 3000-Serie eine optimale Grafikperformance sowohl in allen gängigen Auflösungen. Die stärksten Modelle sollen sogar in der Lage sein 8K-Auflösung flüssig zu bedienen. Die GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 stellen den größten Grafikprozessor-Generationssprung in der Geschichte von NVIDIA dar.

“Als zweite RTX-Generation stellt die RTX 30-Serie den größten Generationswechsel in der Geschichte der Gaming-GPUs dar”, so Matt Wuebbling, Vice President of Global GeForce Marketing bei NVIDIA. “Wir sind gespannt, wie AIB-Partner wie MSI unsere Technologie im Streben nach außergewöhnlichen Gaming-Erlebnissen unterstützen”.

MSI präsentiert zum Start zwei Serien mit NVIDIA Ampere-Architektur

GAMING

MSI hat seine Grafikkarten der GAMING-Reihe mit einem neuen Look aufgefrischt und die vielbeachtete Ausgewogenheit zwischen starker Leistung, effizienter Kühlung und geringer Geräuschentwicklung bei den neuesten Varianten noch weiter verbessert. Besonderes Highlight der aktualisierten Produktlinie ist neben den Grafikprozessoren der GeForce RTX 30-Reihe, das neue TORX Fan 4.0-Design mit paarweise angeordneten Lüfterblättern, die an der Außenseite verbunden sind und so den Luftstrom für das aktualisierte TRI FROZR 2-Kühlsystem bündeln. Eine mattierte Metallplatte auf der Rückseite verstärkt nicht nur die Grafikkarte, sondern sorgt auch in Verbindung mit Wärmeleitpads für eine passive Kühlung. Die Mystic Light-Technologie setzt die Grafikkarte auch visuell angemessen in Szene und synchronisiert sie durch Mystic Light Sync sowie Ambient Link farblich mit den restlichen Komponenten des PC-Systems. Die effektvollen Beleuchtungsoptionen werden über die auf der MSI Webseite kostenlos erhältliche Software „MSI Dragon Center“ gesteuert.

VENTUS

Auch die Grafikkarten der beliebten VENTUS-Reihe sind jetzt mit GeForce RTX 30 Grafikprozessoren verfügbar. Die TORX Fan 3.0 Lüfter mit unterschiedlich geformten Lüfterblättern erhöhen den Luftdurchsatz des Kühlsystems. Die Grafikkarten der VENTUS-Reihe werden sowohl in einer Drei-Lüfter-Konfiguration wie in einer Zwei-Lüfter-Variante erhältlich sein. Ob für die Arbeit oder zum Spielen, das leistungsorientierte Design der VENTUS-Reihe bietet das Wesentliche, um jede Aufgabe zu erfüllen. Dank des robusten Kühlsystems, einer verstärkten, gebürsteten Metallplatte auf der Rückseite und einer industriell inspirierten Optik macht diese Grafikkarte in vielen Gehäusen und Konfigurationen eine gute Figur.

Die GAMING- und VENTUS-Serie bilden zusammen die Top-Klasse der GeForce RTX 30-Grafikkarten von MSI. Weitere Serien sind in naher Zukunft geplant.

Weitere Details heute im Livestream

MSI wird im kommenden Insider-Livestream am Mittwoch, den 2. September um 16:00 Uhr MESZ / 07:00 Uhr PDT / 22:00 Uhr Taiwan einen detaillierten Blick auf die GAMING- und VENTUS-Modelle werfen.