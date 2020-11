Dynabook Portégé X40-J: 14-Zoll-Ultrabook im schicken Aluminiumgehäuse mit TB 4

Das 14 Zoll große Ultrabook setzt auf ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten mit Touch-Eingabefunktion oder Privacy-Screen mit optional eingeschränkten Blickwinkeln.

Im dem Aluminiumgehäuse des Ultrabooks arbeitet ein Tiger-Lake-U-Prozessor mit einer maximalen TDP von 28 Watt inklusive der neuen Intel Iris Xe Graphics. Der Arbeitsspeicher kann mit bis zu 32 Gigabyte DDR4 3200 MHz konfiguriert werden und als Datenspeicher wird eine 1-TB-PCIe-SSD verbaut.

Zu den Anschlüssen des Dynabook Portégé X40-J zählen neben HDMI, auch zwei Thunderbolt-4-Ports, sowie USB-A-Anschlüsse und ein MicroSD-Kartenleser. Mit an Board ist ebenfalls der Wi-Fi-6-Standard und Bluetooth 5.1.

Das Dynabook Portégé X40-J soll ab nächsten Monat auch in Deutschland in den Handel kommen. Preise für den europäischen Markt wurden noch nicht genannt, in den USA wird das Modell ab 1.300 US-Dollar gelistet.