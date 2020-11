Mi Watch Lite: Günstige Smartwatch im Apple-Design von Xiaomi?

Xiaomi ist im Bereich der Wearables mit dem Mi Band bereits sehr erfolgreich und will im nächsten Jahr wohl auch eine eigene Smartwatch auf den Markt bringen.

Über die Mi Watch Lite, wie die Smartwatch von Xiaomi wohl genannt wird, sind nun neuen Informationen bekannt geworden. Die Uhr soll ein ähnliches rechteckiges Design wie die Apple Watch besitzen. Zu den Features der Uhr sollen unter anderem GPS, 24-Stunden-Herzfrequenzüberwachung sowie vielfältige Sportaufzeichnungen gehören. Das Display wird mit einer Größe von 1,41 Zoll erwartet und der Akku soll bis zu 230 mAh bieten.

Während die Mi Watch Lite in China wohl als neue Redmi Watch in den Handel kommt, soll die Uhr international unter der Hauptmarke veröffentlicht werden. Wann genau die Smartwatch in den Handel kommen wird, kann noch nicht beantwortet werden. Als möglicher Preis werden um die 120 Euro in Deutschland spekuliert.