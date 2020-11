SpaceX bietet das Internet über die Satellitentechnik "Starlink" ab sofort für Beta-Tester in den USA an.

Der Preis für einen Beta-Zugang zu Starlink beläuft sich auf 499 US-Dollar einmalig für die Bereitstellung der Technik und der Hardware sowie eine zusätzliche, monatliche Zahlung von 99 US-Dollar.

Interessenten erhalten dafür eine Internetgeschwindigkeit von 50 bis 150 MBit/s mit geringen Latenzen von 20 bis 40 Millisekunden. Allerdings handelt es sich noch um einen Beta-Test, weshalb das Unternehmen Starlink auch mögliche Zeiträume ohne aktive Internetverbindung in Aussichtstellt. Beworben wird der Beta-Zugang auch als "Better Than Nothing Beta" um die Euphorie der frühen Testphase für die Satellitentechnik etwas zu bremsen.

Das Projekt von Starlink steht allerdings auch in der Kritik, weil die Anzahl der Satelliten von Astronomen kritisiert wird, da diese den Nachthimmel und damit die Erforschung des Universums behindern würden.