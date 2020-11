Wer bislang noch keine PlayStation 5 vorbestellt hat, wird zum Launch der Konsole wohl im Einzelhandel ebenfalls keine Next-Gen-Konsole von Sony finden können.

Während Microsoft mit Vorbestellungen in Geschäften wirbt, hat sich Sony für den reinen Online- und Versandhandel zum Launch der Konsole entschieden. Unter Berufung auf mehrere unabhängige Quellen wird Sony keine PlayStation 5 zum Launch in den Einzelhandel geben. Mit diesem Schritt will Sony Menschensammlungen vor größeren Elektroläden vermeiden und damit auch das COVID-19-Infektionsrisiko nicht unnötig für Interessenten erhöhen.

Einzelhändler, welche sich nicht an die Vorgehensweise von Sony halten, sollten zukünftig keine Produkte des Konzerns erhalten, damit handelt es sich nicht nur um eine freiwillige Richtlinie, sondern um eine konkrete Vorschrift bei dem Verkauf der PlayStation 5 von Sony.