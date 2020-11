Crytek soll an Remaster-Versionen von Crysis 2 und 3 arbeiten

Ein Leak über interne Informationen von Ubisoft und Crytek deuten darauf hin, dass die Arbeiten an Remaster-Versionen von Crysis 2 und 3 bereits begonnen haben.

Sollten sich die Informationen aus dem Leak bewahrheiten, arbeitet Crytek aktuell an mehreren verschiedenen Spielen.

Neben den Remaster-Versionen von 'Crysis' soll Crytek auch an einem Battle-Royal-Shooter im Crysis-Universum arbeiten, bei dem mehr als 100 Spielen im Rahmen von schnellen Gefechten aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen. Das Gameplay, der Stil und das Setting soll sich für ein kostenloses Battle-Royal-Spiel anbieten.

Darüber hinaus soll Crytek auch noch an einem Nachfolger von 'Ryse: Son of Rome' arbeiten, welcher einen Fokus auf den Nahkampf legt. Ebenfalls wird 'Hunt Mobile', 'Crysis Next', 'Crysis VR' und 'Robinson II' erwähnt.

Wie weit die Spiele bereits fortgeschritten in der Entwicklung sind, kann nicht beantwortet werden. Darüber hinaus scheinen die Informationen bereits etwas veraltet zu sein, denn laut den Dokumenten sollte 'Crysis Remastered' bereits im Februar 2020 erscheinen und nicht erst am 18. September.