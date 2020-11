Godfall Game Developer: GeForce RTX 3080 zu wenig Speicher für 4K-Ultra-Settings?

Dienstag, 03. Nov. 2020 21:26 - [rj]

Das Jahr 2020 wird für Gamer ein starkes Jahr, denn es stehen noch einige Top-Game-Releases an. Die GeForce 3080 könnte am Ende ziemlich schlecht dastehen.

Bereits zum Launch der neuen GeForce RTX 3080 war die Kritik am Speicherausbau von nur 10 GB RAM deutlich zu vernehmen. Gerade weil die Karten von Nvidia massiv für 4K-Gaming oder teilweise sogar 8K beworben wurden, war die Meinung vieler Experten recht eindeutig, dass 10 GB Speicher für diese Settings aktuell vielleicht noch ausreicht, aber bereits nächstes Jahr überholt sein könnte. Fast jeder Reviewer, der nicht zur Gruppe der Nvidia-Fanboys gehört, hat sich dieser Erwartung angeschlossen.

Wohl moglich haben sich diese Tester aber noch zu vorsichtig geäußert, denn der Zeitpunkt zu dem 10 GB zu wenig sind, könnte noch schneller kommen als erwartet. Insbesondere da AMDs in Kürze erscheinende Konkurrenzprodukte mit der deutlich größeren Speichermenge von 16 GB ausgestattet sind.

Game Developer die eng mit AMD zusammenarbeiten, könnten ihre Games bereits jetzt auf hohe Speichermengen optimiert haben, so dass die in Kürze erscheinenden Titel mit 10 GB schlecht zurechtkommen.

Genau in diese Kerbe schlagen aktuell die Entwickler des kommenden Godfall, dass am 12.11 erscheinen wird. Godfall wird als eines der Games angesehen, dass moderne Grafikkarten voll ausreizen könnte. Die Grafik des auf der Unreal Engine 4 und DirektX 12 Ultimate aufgebauten Games ist Atemberaubend.

In einem Video, welches in Zusammenarbeit zwischen AMD und Godfalls Entwickler (Counterplay Games) nun auf Youtube veröffentlicht wurde, werden einige sehr interessante Informationen zum neuen Top-Game enthüllt.

Godfall braucht 12 GB Speicher für 4K-Ultra-Gameplay

Im Video bestätigen die Entwickler von Godfall, dass für die 4K-Ultra-Settings im Game gut 12 GB an Speicher benötigt werden. Das sind eben genau 2 GB mehr als die GeForce GTX 3080 zu bieten hat und man fühlt sich schnell an die GeForce GTX 970 erinnert, die mit ihren 3,5+0,5 GB bei speicherintensiven Games auch an ihre Grenzen stoß.

In wie weit die GeForce 3080 dennoch in der Lage sein wird das Game in den Settings zu meistern, werden dann die ersten Tests zeigen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es zu kurzfristigen Rucklern kommt, wenn der Speicher überläuft. Die Radeon 6800 XT wird mit ihren 16 GB in den Settings aber definitiv Vorteile haben.