Xbox Series X: Ladezeit von The Witcher 3 fast zu schnell für das Spiel

In einem kurzen Video hat Microsoft die Schnellreise-Funktion von 'The Witcher 3' auf der Xbox Series X gezeigt.

Mit der kommenden Xbox Series X sollen die Ladezeiten von älteren Spielen deutlich kürzer ausfallen. Danke der schnellen SSD in der Konsole, können in vielen Fällen sogar die Ladezeiten komplett wegfallen.

Eine Demonstration der kürzeren Ladezeiten hat Microsoft auf den Xbox-Twitter-Kanal an Hand von 'The Witcher 3' demonstriert. Während die Schnellreise-Funktion bei den aktuellen Konsolen einige Sekunden für den Wechsel des Ortes in Anspruch genommen hat, erfolgt mit der Xbox Series X der Positionswechsel so schnell, dass ein Grafikfehler entsteht.

Dabei soll Microsoft keinerlei Veränderungen vorgenommen haben, sodass alle Besitzer einer Xbox Series X von den schnellen Ladezeiten, zumindest bei 'The Witcher 3' profitieren können. Für 2021 ist dann auch noch eine Next-Gen-Version von 'The Witcher 3'geplant, welche mit besseren Texturen, HDR und Raytracing noch einmal verbessert werden soll.