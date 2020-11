MSI GE66 Raider in der AC: Valhalla Special Edition

Mittwoch, 11. Nov. 2020 12:20 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die Sonderedition des GE66 Raider von MSI enthält nicht nur Ubisofts neuestes 'Assassins Creed: Valhalla', sondern ist auch mit vielen Design-Elementen an das Spiel angepasst worden.

Im Inneren des GE66 Raider steckt ein Core-i7-Prozessor mit acht Rechenkernen von Intel zusammen mit einer Nvidia GeForce RTX 2070. Das Notebook kann mit einem 240-Hz-Monitor aufwarten und bietet einen 99,9 Wh starken Akku. Zu den weiteren Features des GE66 Raider zählen USB-3.2-Gen2x2-Anschluss sowie Killer-Netzwerkkarte mit 2,5-Gbit/s-LAN und WiFi 6.

MSI bietet in einer aktuellen Aktion gleich mehrere Bundels mit 'Assassins Creed: Valhalla' an, neben Gehäusen, Mainboard, Monitoren bietet der Hersteller auch den MAG-CH120-Valhalla-Gaming-Stuhl in einer Sonderedition zusammen mit dem Spiel von Ubisoft an.

Der neue Gaming-Laptop GE66 Raider in einer Assassins Creed Valhalla Edition wird für rund 2.400 Euro im Handel angeboten.