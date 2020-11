MSI und Ubisoft erweitern Partnerschaft für Watch Dogs: Legion

Donnerstag, 12. Nov. 2020 19:28 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

MSI und Ubisoft haben ihre Partnerschaft verlängert und bieten passend zum Launch von 'Watch Dogs: Legion' neue Produkte mit Ambient-Link-Unterstützung an.

Bei 'Watch Dogs: Legion' können Spielen Kampfdrohnen steuern, Spider-Bots einsetzen und anderes technisches Know-How für die Erzeugung von Explosionen im System verwenden.

Für ein noch immersiveres Erlebnis bei 'Watch Dogs: Legion' bietet MSI und Ubisoft die volle Unterstützung von Ambient-Link an, sodass viele Produkte mit ARGB-Beleuchtung von MSI passend zu den Ingame-Geschehnissen beleuchtet werden.

Darüber hinaus bietet MSI verschiedene Bundles vom 29. Oktober bis 30. November 2020 unter "BUILD THE RESISTANCE" für Gamer an, welche das Spiel 'Watch Dogs: Legion' enthalten. Verschiedene Gaming-Desktops und auch Gaming-Monitore werden zusammen mit dem Spiel angeboten, wenn diese in dem Aktionszeitraum erworben werden.

Gaming-Desktops (9. & 10.):

Aegis-Reihe / Trident-Reihe / Infinity-Reihe / Codes-Reihe

Gaming-Monitore:

QHD: MPG27CQ / MPG27CQ2 / MPG341CQR / MPG341CQRV / MAG27CQ / MAG271CQP / MAG271CQR / MAG272CQR / MAG321CQR / MAG322CQR / MAG322CQRV / MAG341CQ / MAG342CQR / MAG342CQRV

eSport: MAG161V / MAG251RX / MAG273 / MAG274QRF / MAG274QRF-QD / MAG274R