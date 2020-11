Fractal Meshify 2: Außergewöhnliches Design mit besonders guter Kühlung

Donnerstag, 12. Nov. 2020 20:30 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Das neue Meshify 2 wird sowohl als ATX als auch als größere XL-Variante für Mainboards bis hin zum SSI-EEB-Formfaktor erscheinen.

Der Gehäusespezialist Fractal setzt bei dem Meshify 2, wie bereits bei dem Vorgänger, auf ein Gehäuse mit vielen Lufteinlässe durch Meshgitter in der Front und an der Oberseite des Gehäuses. Angelehnt an einen Diamanten, präsentiert sich das Meshify 2 mit einer ausgefallenen Front mit vielen Facetten.

Das originelle Design soll sich aber nicht negativ auf die Belüftung auswirken, weshalb das Gehäuse mit einem besonders guten Airflow beworben wird. Angeboten wird das Gehäuse in verschiedenen Varianten mit klarem Sichtfenster oder leicht abgedunkelten Fenster sowie in Schwarz, Grau und Weiß. Die Preise des Fractal Meshify 2 variieren je nach Version und liegen zwischen 132,99 und 181,99 Euro.