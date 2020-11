Xbox Series X: Erste Probleme betreffen das BD-Laufwerk

Mit sehr lauten Klick-Geräuschen und Problemen beim Einzug der Blu-rays soll die Xbox One von Microsoft derzeit zu kämpfen haben.

Im Internet mehren sich die Probleme mit der Xbox Series X, welche seit ein paar Tagen im Handel erhältlich ist.

Vereinzelte Anwender Berichten über Probleme mit dem Blu-ray-Laufwerk bei der Xbox Serie X von Microsoft. Einigen Berichten zufolge macht das Laufwerk nach dem Einzug der Disc besonders störende und laute Klick-Geräusche, bei anderen Nutzern werden die Discs und Spiele erst gar nicht eingezogen.

Microsoft verbaut nach eigenen Angaben die gleichen Laufwerke wie bei der Xbox One X und Xbox One S, welche nicht für fehlerhafte Laufwerke bekannt sind. Bedingt durch die große Masse an verkauften Konsolen, kann es sich allerdings bei den beschriebenen Problemen auch immer noch um Einzelfälle handeln.

Microsoft gibt an, dass sich alle Käufer mit Problemen in Verbindung mit der Xbox Series X umgehend bei dem Support melden soll, einen konkreten Bezug auf die Laufwerksproblematik macht der Hersteller allerdings nicht.