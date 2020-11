King Deals 2020 Vorabzugang mit bis 50% Rabatt

Die King Deals von Caseking* dürften den meisten unserer Leser bekannt sein. Dieses Jahr bietet Caseking seinen Kunden einen "Early Access" zu den Angeboten an.

Nächste Woche ist auch bei Caseking wieder Dealtime angesagt, mit den King Deals 2020. Zusätzlich zu vielen Angeboten, die im Caseking-Onlineshop zu finden sein werden, hat man sich dort aber noch eine besondere Aktion einfallen lassen.

Diese Aktion - so unsere kleine Vermutung - könnte unter anderem eine Nebenwirkung aus dem Ansturm auf und den Problemen mit der Lieferbarkeit von Grafikkarten sein.

Unter dem Motto "Save MORE & Game BETTER" bietet Caseking frühzeitig Rabattcodes mit bis zu 50% Rabatt nur für Newsletter-Abonnenten an. Alle Kunden, die den Newsletter abonniert haben, erhalten einen Link zu den King Deals und einen speziellen Rabattcode dazu.

Auf einer extra Infoseite zu den den King Deals erläutert Caseking wie das neue Konzept genau funktioniert. Welche produkte genau im Angebot sind, erfährt man somit aktuell nur über den Newsletter, oder aber muss bis nächste Woche warten.

Dabei ist aber nicht garantiert ist, das die Angebote auch dann auch noch verfügbar sind.