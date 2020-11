Caseking King Deals 2020: Lüfter und Kühler im Angebot, Alpenföhn, be quiet und mehr

Montag, 23. Nov. 2020 14:23 - [ar] - Quelle:Werbung

Für die optimale Belüftung und Kühlung der Hardware bietet der Online-Händler Caseking* in den aktuellen King Deals 2020 eine Reihe von Produkten zu einem rabattierten Preis an.

Mit weiteren Rabattaktionen bei den King Deals 2020 bietet Caseking verschiedene Lüfter und Kühler von Alpenföhn, Asus, be quiet!, Jonsbo, Noctua, Noiseblocker und Phanteks an.

Die Rabattaktion der King Deals 2020 geht in die nächste Runde. Dieses Mal schauen wir uns genauer die rabattierten Preise und Aktionen der Lüfter und Kühler bei Caseking.de an. Von dem Hersteller Jonsbo lässt sich bei den King Deals 2020 der CR-1100 CPU-Kühler sowie der M.2-Passivkühler mit ARGB-Beleuchtung in den Aktionen finden.

Der Alpenföhn Brocken 3 ist sowohl in der Black- als auch White-Edition rabattiert zudem können die Tripple-Packs der Wing-Boost-3-Lüfter mit ARGB-Beleuchtung von Alpenföhn aktuell zu einem Sonderpreis bei Caseking bestellt werden.

Die weiteren Angebote umfassen die Asus ROG Strix LC 360 All-in-One-Wasserkühlung, Phanteks SK PWM D-RGB-Lüfter 140mm im 3er-Pack sowie die Noiseblocker NB e-Loop ARGB mit PWM-Singnal in Schwarz oder Weiß mit 120mm und 140mm.

Darüber hinaus lässt sich die be quiet! Pure Loop Komplettwasserkühlung 280mm zu einem guten Preis ergattern sowie der Dark Rock Slim CPU-Kühler von be quiet!.

Der österreichische Kühler und Lüfterspezialist Noctua ist bei den King Deal 2020 mit dem NH-D15 CPU-Kühler sowie dem NF-F12-PWM-Lüfter vertreten.

