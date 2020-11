Nvidia bereitet Launch der GeForce RTX 3070 Ti vor?

Angeblich wird Nvidia mit der GeForce RTX 3070 Ti noch eine weitere Grafikkarte der RTX-3000-Serie in Kürze vorstellen.

Als direkte Konkurrenz zu der Radeon RX 6800 plant Nvidia die Einführung der GeForce RTX 3070 Ti, welche sich leistungstechnisch zwischen der GeForce RTX 3070 und RTX 3080 positionieren soll.

Der Leistungs- und Preisunterschied der GeForce RTX 3070 und RTX 3080 deutete bereits zum Release der Grafikkarten eine möglichen GeForce RTX 3070 Ti an. Mit der neuen Konkurrenz in Form der AMD Radeon RX 6800 soll Nvidia nun die Veröffentlichung und Vorstellung der Grafikkarte in den nächsten Wochen planen.

Erwartet wird eine Grafikkarte auf Basis eines GA103-300-A1-Chips mit 7.424 Shader-Einheiten und 320 Bit Speicheranbindung von einem noch nicht näher bekannten GDDR6X-Speicher. Möglich wäre eine Speicherkonfiguration mit 10 oder gar 20 Gigabyte Grafikspeicher. Der GA103-Chip soll auf dem 8-nm-Prozess basieren und bei Samsung gefertigt werden. Welche Preise Nvidia für die Grafikkarten aufrufen wird, kann noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Aktuell sind die neuesten Grafikkarten der RTX-3000-Serie nur schwer zu bekommen, weshalb Interessenten oftmals mehr als die unverbindliche Preisempfehlung zahlen müssen.