Die Gefahr von 5G: Der Bund informiert mit eigenem Internetportal

Der Protest gegen die 5G-Technologie ist auch in Deutschland nicht vor der Hand zu weisen. Neben mehreren Bürgerinitiativen gegen den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards formieren sich immer mehr Gegner, um auch aktiv gegen den Einsatz und den Aufbau der Funkzellen vorzugehen.

Oftmals rührt die Angst vor der 5G-Technologie vor allem durch die Unwissenheit der Bürger sowie der unklaren, oftmals noch nicht validierten Faktenlage. Mit einer neuen Kampagne möchte der Bund Aufklärung betreiben und hat dafür die Webseite www.deutschland-spricht-ueber-5g.de ins Leben gerufen.

Mit Erklärungen zu den Vorteilen, durch die niedrigere Latenz sowie schnelleren Verbindungen, soll die Notwendigkeit des 5G-Netzes verdeutlicht und die Akzeptanz verstärkt werden.

Mit konkreten Auflistungen des BSI der gesundheitsrelevanten Fragen in Bezug auf das 5G-Netz und den verwendeten Frequenzen wird deutlich, dass die Technik keinerlei nachgewiesenen Einfluss auf den Menschen hat. Die einzig nachgewiesene, gesicherte Erkenntnis ist, dass Mobilfunk, in jeder Form, sich auf der Körpertemperatur des Menschen auswirkt. Die Schwankungen sind allerdings so gering, dass der Körper diese sehr gut ausgleichen kann. Eine Auswirkung auf das Schlafverhalten konnte nicht nachgewiesen werden und auch die Umwelt nimmt die elektromagnetischen Wellen nach aktuellen Erkenntnissen nicht negativ auf, da die Sendeleistung nicht ausreicht, um Lebewesen biologische wirksam zu erwärmen. Eine verlässliche Studie zu dem Verhalten von Bienen in Verbindung zu Mobilfunksendemasten gibt es derzeit noch nicht, alle bisherigen Untersuchungen deuten aber keine akute Gefährdung der Bestände durch die Technologie an.

Darüber hinaus wird der Stromverbrauch durch die 5G-Technologie theoretisch gesenkt, was sich positiv auf den Klimaschutz auswirken kann. Durch kleinere und lokaler Antennen soll zudem die Netzabdeckung verbessert werden.