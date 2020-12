Donnerstag, 03. Dez. 2020 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Nach dem größeren Herbstverkauf startet Steam nun die nächste Rabattaktion für das Jahr 2020.

Mit reduzierten Angeboten von bis zu 25 Prozent für 'Satisfactory', 'Shadow Empire' und 'Hell Let Loose' werden nur einige Titel genannt. Ebenfalls im Angebot bei Steam kann derzeit 'SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated', 'Train Sim World 2' oder 'Egypt: Old Kingdom' in der Kategorie Simulator gefunden werden.

Steam bietet dabei einige der Spiele als "Midweek Madness"-Angebot an, welches noch bis Freitag den 4. Dezember bis 19 Uhr gilt. Zum Wochenende dürften dementsprechend neue Spiele ins Angebot kommen, weshalb sich ein Besuch der Websiete von Steam in den kommenden Wochen immer Mal wieder lohnen könnte.