Der Vodafone Red-XL-Tarif bietet in Deutschland eine unlimitierte Datenflatrate, für das EU-Ausland steigt das ungedrosselte Datenvolumen auf 45 Gigabyte monatlich.

Der Vodafone Red-XL-Tarif stellt mit monatlich 79,99 Euro die aktuelle Speerspitze der Mobilfunkverträge des Anbieters dar. Neben unlimitierten Telefonaten, SMS-Versand ist auch die Nutzung des Internets ohne Drosselung in Deutschland möglich.

Im EU-Ausland hingegen gilt die "Fair use Policy" sodass Mobilfunkanbieter sich nur an die Richtwerte der Großhandelspreise der Anbieter im Ausland halten müssen. Da die Preise jährlich sinken, steigt das verfügbare Volumen im EU-Ausland in den Tarifen ebenfalls jährlich.

Die ersten Anwender, welche nun einen Abrechnungszeitraum im Januar 2021 haben, dürfen sich schon über die gesteigerten 45 Gigabyte Volumen im EU-Ausland freuen. Bislang bot Vodafone für den Red-XL-Tarif 39 Gigabyte EU-Roamingvolumen pro Monat an.