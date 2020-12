Freitag, 11. Dez. 2020 08:44 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Gehäusespezialist Thermaltake hat das AH T200 Micro in der bislang bei Gehäusen eher seltenen Farbe verwendete Pink vorgestellt.

Das AH T200 Micro ist ein kompakter Tower mit zwei gehärteten Sichtfenstern und mit einer Abmessung von 444,2 x 282 x 551,5 Millimetern. Im Inneren können Mainboards mit dem mATX-Standard verbaut werden und für Datenspeicher stehen zwei 3,5 oder 2,5-Zoll-Slots zur Verfügung.

Das außergewöhnliche Design in der Helikopter-Optik wird durch die Farbgebung in Punk noch weiter hervorgehoben. Das AH T200 Micro ist somit ein garantierter Blickfang in jeder Situation. Für Grafikkarten steht eine maximale Länge von 320 Millimetern zur Verfügung, während bei CPU-Kühlern eine maximale Höhe von 150 Millimetern angegeben ist.

Auf dem I/O-Panel befindet sich ein USB-Typ-C-Port zusammen mit einem Typ-A-Anschluss sowie den Audioanschlüssen.

Das neue AH T200 Micro in Pink soll noch in diesem Jahr für 150 US-Dollar erhältlich werden.