Aktuell setzt Apple auf die von Qualcomm entwickelten 5G-Modems als zusätzlicher Chip für die Bereitstellung des neuesten Mobilfunkstandards.

Zuvor hatte Apple auf Modems von Intel zurückgegriffen, welche allerdings als 5G-Variante nicht mehr angeboten werden. Mit der Entwicklung eines eigenen 5G-Smartphones könnte Apple die Gewinnmarge der iPhones weiter steigern. Laut unbestätigten Informationen von Bloomberg soll etwa 11 Prozent des kompletten Umsatzes von Qualcomm durch den Hersteller Apple erwirtschaftet werden, welcher dann zu einem Großteil wegbrechen könnte.

In den vergangenen Jahren hat Apple die Chipentwicklung immer mehr in die eigenen Hände genommen und sich so von den verschiedenen Zulieferern distanziert. Erst kürzlich hat sich das Unternehmen komplett von Intel abgewandt und bietet künftige Notebooks und PCs mit einem selbst entwickelten M1-ARM-Chip als Prozessor an.