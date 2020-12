SteelSeries übernimmt den Zubehörspezialisten KontrolFreek

Montag, 14. Dez. 2020 21:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit der Akquisition von KontrolFreek will SteelSeries die eigene Position bei dem Controllermarkt weiter ausbauen und auch stärker auf den Konsolenmarkt vordringen.

Nach der Übernahme von A-Volute im April 2020 ist dies bereits die zweite, größere Übernahme von SteelSeries in diesem Jahr. SteelSeries sieht sich selbst als Vorreiter in der Gaming-Industrie und möchte auch in Zukunft hochwertige Gaming-Peripherie für Gamer und Enthusiasten anbieten. Die Software-Plattform SteelSeries Engine wird zudem täglich von mehreren Millionen Anwender genutzt.

KontrolFreek bietet bislang vor allem Zubehör für Controller wie Daumen-Buttons, Performance-Grips oder Gaming-Kabel für Gamern mit höchsten Ansprüchen. SteelSeries erhofft sich durch die Übernahme neue Synergien zu schaffen und wird KontrolFreek wohl als Marke weiterführen.

Angaben zu den Formalitäten der Übernahme oder den genauen Kaufpreis nannte SteelSeries nicht.