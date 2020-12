Sicher im Internet surfen - so treffen Sie die richtigen Maßnahmen für mehr Schutz im World Wide Web!

Anzeige - Mittwoch, 16. Dez. 2020 02:21 - [rj]

Denn die Zahlen zur Online-Kriminalität steigen von Jahr zu Jahr, so dass beim Surfen im Internet Vorsicht geboten ist. Hier spielt es keine Rolle, ob man sich nur auf einer Social Media Plattform bewegt, einen ausgedehnten Online Shoppingbummel nachgeht oder seine E-Mails checkt. An jeder Stelle im Internet können potenzielle Gefahren lauern. Dabei ist es in den meisten Fällen der Diebstahl von persönlichen Daten, der schwerwiegende Konsequenzen für Internet-Nutzer haben kann. Waren- und Kreditbetrugsfälle im Internet sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, so dass der Zugang in die virtuelle Welt unbedingt mit notwendigen Sicherheitsvorkehrungen verbunden sein sollte, um sich vor Betrügern und Datendieben im Online-Bereich zu schützen. Dabei gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, um die Privatsphäre und damit verbundene Sicherheit im Internet zu schützen. Wir zeigen Ihnen wie es funktioniert und haben Ihnen im Folgenden ein paar Sicherheitskonzepte vorgestellt, mit denen es gelingt für mehr Schutz beim Surfen im World Wide Web zu sorgen.



VPN nutzen, um die Datensicherheit zu erhöhen!





Durch ein Virtual Private Network, kurz VPN, gelingt es das Surfen deutlich sicherer zu gestalten. Denn mit einem VPN wird die Internetverbindung durch einen verschlüsselten Tunnel geleitet. Damit sind sichere Zugänge Dank VPN für Windows 10 möglich, um den gesamten Datenverkehr im Online Bereich zu verschlüsseln und zu anonymisieren. So wird nicht nur die IP-Adresse, sondern auch der Standort verschlüsselt und somit weder für Suchmaschinen, noch für Hacker sichtbar. Durch ein VPN gelingt es demnach die Sicherheit im Internet und die Privatsphäre deutlich zu erhöhen, so dass Computer deutlich sicherer gegen Angriffe von Hackern und Cyberkriminellen werden. So lohnt es sich eine Plattform wie cyberghostvpn.com zu besuchen, um sich über die massiven Vorteile eines VPNs zu informieren. Alles, was Internet-Nutzer für die Verwendung eines VPNs unternehmen müssen, ist eine entsprechende Software auf dem Computer zu installieren. Danach kann das anonyme und sichere Surfen beginnen und ermöglicht es sensible Daten wie Kontoinformationen oder Adressen deutlich besser von Hackerangriffen zu schützen.

Anonyme Suchmaschinen im Internet nutzen



Bei jeder Suchanfrage auf Google hinterlassen Internet-Nutzer Spuren, die nicht nur Marketingunternehmen nutzen können, um spezifische Werbeanzeigen zu schalten, sondern auch Betreibern von Webseiten den genauen Standort von Internet-Nutzer übermitteln. Demnach gilt es bei der Suche nach Webseiten und Online-Angeboten ausschließlich anonyme Suchmaschinen zu verwenden, um diese Sicherheitslücken beim Surfen im Internet zu schließen. Damit nicht bei jeder Suchanfrage verschiedene Daten gesammelt werden, sind anonyme Suchmaschinen wie Startpage oder Duckduckgo eine gute Wahl. Auch qualitativ stehen diese Suchmaschinen den Suchanfragen auf Google in nichts nach.



Passwörter durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen



Der Verlust eines Passworts im Internet kann ernste Konsequenzen für Internet-Nutzer haben. So haben Cyberkriminelle auf einmal nicht nur die Möglichkeit Dinge in Namen von Internet-Nutzern zu bestellen, sondern auch plötzlich Zugriffe auf Online-Banking-Konten oder E-Mail-Postfächer zu haben. Um den Zugang durch ein Passwort besser zu schützen, gilt es sich mithilfe eines Passwort-Managers abzusichern. Dabei dienen Passwort-Manager wie Lastpass oder 1Passwort durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit. Demnach müssen für einen Log-In nicht nur eine ausgewählte Buchstaben- oder Zahlenkombination eingegeben werden, sondern alle Zugriffe durch eine Smartcard oder ein Smartphone bestätigt werden.



IP-Adresse verschlüsseln und sicherer Surfen



Die IP-Adresse im Internet ist mit einer Visitenkarte gleichzusetzen, die Hackern zu jederzeit erlaubt persönliche Daten wie den Standort oder den Browserverlauf durchzusehen. Demnach sollte man für ein anonymes Surfen unbedingt eine Anonymisierungsprogramm verwenden, um die eigene IP-Adresse zu verschlüsseln.