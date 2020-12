Patriot Viper Gaming: Viper Steel RGB-Speicher mit bis zu 64 GB

Donnerstag, 17. Dez. 2020 15:51 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die neuen Viper-Steel-RGB-Module von Viper Gaming werden mit Geschwindigkeiten von 3.200 bis 3.600 MHz und als Dual-Kits mit bis zu 64 Gigabyte Speicherkapazität angeboten.

Die neu vorgestellten Module von Viper Gaming bieten ein schwarzes PCB, welche von einem ebenfalls schwarzen Heatspreader bedeckt ist. Die Heatspreader tragen in goldener Farbe das Logo des Herstellers und zudem ist auf den RAMs eine RGB-LED-Leiste verbaut. Der Look ähnelt ansonsten den bereits bekannten Viper-Steel-RAM , die wir auch schon einem Test unterzogen haben und in Sachen Preis/Leistung derzeit zu den absoluten Top-Modellen gehören.

Die Beleuchtung der LEDs kann mit den bekannten Mainboard-Programmen angesteuert und so nach den Wünschen des Anwenders konfiguriert werden.

Die RAMs sind kompatible zu den neuesten Plattformen von Intel und AMD und werden als Dual-Kits mit bis zu 3.600 MHz sowie einer Speicherkapazität von bis zu 64 Gigabyte angeboten. Die Module sollen in Kürze in den Handel kommen, konkrete Preise für die Dual-Kits nannte Patriot nicht.