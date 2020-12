SilverStone MS12: Externes USB-Gehäuse für M.2-SSDs

Dienstag, 22. Dez. 2020 19:00 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

SilverStone präsentiert mit dem MS12 ein externes USB-Gehäuse für M.2-SSDs um diese schnell an ein System anbinden zu können.

Intern bietet das MS12 einen M.2-2280-Anschluss mit PCI-Express-3.0- und NVMe-Interface. Mit dieser Kombination in Verbindung mit dem USB-3.2x2-Anschluss können auch schnelle SSDs mit bis zu 20 Gbps an ein System angebunden werden.

Das Verbindungs-Nadelöhr vieler externe M.2-SSD-Gehäuse sind die verbauten Anschlussvarianten. Während viele Gehäuse intern nur mit dem M.2-SATA-Standard arbeiten und damit die Adapter auf 6-Gbit/s beschränken, nutzen wiederum andere den PCI-Express-Standard intern in Verbindung mit einem USB-3.2-Gen2-Port mit 10-Gbit/s-Anbindung. Um die neuesten SSDs aber wirklich schnell an einen kompatiblen USB-Port anzuschließen ist die Nutzung von dem USB-3.2x2- oder der proprietäre Thunderbolt-Anschluss in Kombination mit dem PCI-Express-3.0-Standard nötig.

SilverStones kleiner MS12 bietet diese Kombination durch die Verwendung des ASMEdia ASM23364-Chips und gibt eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 2.000 MB/s für das M.2-Gehäuse an. Eine konkrete Preisvorstellung für das MS12 wurde noch nicht genannt, ebenfalls wurde kein Release-Datum genannt.