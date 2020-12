Sony will die Vermarktung der PlayStation 4 Pro wohl einstellen und dafür die PlayStation 5 stärker bewerben.

Die PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 konkurrieren direkt gegeneinander, weshalb Sony die PlayStation 4 Pro wohl aus dem Programm nehmen will.

Während die Standardversion der PlayStation 4 weiterhin angeboten werden soll und eine günstige Möglichkeit darstellen soll in die Spielewelt von Sony einzusteigen, soll die PlayStation 4 Pro als stärkere Variante vom Markt verschwinden. Die PlayStation 5 soll den Platz der PlayStation 4 Pro ausfüllen und alle Interessenten für die höhere 4K-Auslösung bedienen.

Sony geht dabei ähnlich vor, wie der Konkurrent Microsoft, welcher die Xbox One X ebenfalls aus dem Programm genommen hat, um die Xbox Series X stärker zu bewerben. Die PlayStation 5 kostet als Digital Edition derzeit ungefähr so viel wie die PlayStation 4 Pro, was die Konsole im Lineup von Sony nicht sonderlich attraktiv aussehen lässt. Im US-Store von Sony ist die PlayStation 4 Pro bereits ausverkauft und wird dementsprechend von Sony nicht mehr angeboten.